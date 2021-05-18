​Дзюба и Малком попали в сборную сезона РПЛ

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18 Мая 2021, 13:29,
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«Матч Премьер» опубликовал в социальных сетях символическую сборную завершившегося чемпионата России, составленную по версии OptaSports.
В символической сборной оказалось 3 представителя «Зенита», по 2 представителя «Спартака» и «Локомотива», а также по одному представителю от «Химок», ЦСКА, «Сочи» и «Динамо».
Полностью состав символической сборной выглядит так: Лантратов («Химки») – Фернандес (ЦСКА), Жиго («Спартак»), Мурило («Локомотив»), Сантос («Зенит») – Шиманьски («Динамо»), Нобоа («Сочи»), Крыховяк («Локомотив») – Малком («Зенит»), Соболев («Спартак»), Дзюба («Зенит»).
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Зенит, ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Динамо Москва, Артём Дзюба, Химки, Сочи, Марио Фернандес, Кристиан Нобоа, Александр Соболев, Малком, Гжегож Крыховяк, Самуэль Жиго, Дуглас Сантос, Серкейра Мурило, Себастьян Шиманьски, Илья Лантратов
сборная по версии OptaSports спорная... по каким параметрам подбирались игроки...
Вместо Малкрма Азмуна надобно
Малком вообще не понятно что здесь забыл
Жиго наш и Соболев заслужили
И кто это составлял? Малком большую часть чемпионата просто провалил, а вот Азмун-трудяга не попал...