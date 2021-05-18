Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Чем запомнился в России шоумен Тедеско

18 Мая 2021, 13:02,

Доменико Тедеско оставил должность главного тренера «Спартака». Семейные обстоятельства вынудили немецкого тренера не продлевать контракт и попрощаться с «красно-белыми» после всего лишь полутора лет работы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, чем запомнится молодой немецкий специалист футбольной России.

Не знаю, как у вас, а у меня Доменико Тедеско ассоциируется с эмоциями. Слыша фамилию немецкого тренера, на ум сразу приходит не яркая игра «Спартака», а то, как он прыгает в технической зоне или саркастически аплодирует арбитру из ложи стадиона. Уровень погружения Тедеско в игру - это похвально, но этот самый уровень погружения часто мешал тренеру в России. Поддаваясь эмоциям, Доменико терял контроль, что оборачивалось для него карточками и дисквалификациями.

Embed from Getty Images

 

В российском чемпионате, где скандалам и околофутбольным моментам уделяется куда больше внимания, чем непосредственно самой игре на футбольном поле, следить за Тедеско было интересно. Доменико обеспечивал шоу. Пожалуй, самый яркий перформанс в исполнении немецкого специалиста мы увидели в начале зимы в Сочи. Рулевой «Спартака» тогда рвал и метал – жесты с купюрами, жалобы на судейство и соперников, обвинения в дискриминации… Казалось, что именно после той истории Тедеско решил уезжать из России, хотя сам тренер это отрицал.

Доменико Тедеско умело заряжал футболистов «Спартака» эмоциями, и именно огненный настрой нередко позволял команде добиваться положительных результатов. Но если копнуть глубже и оценивать вклад немецкого тренера непосредственно в игровую систему «красно-белых», то здесь появляются вопросы.

Этой весной «Спартак» выдал ряд ярких матчей, но можно ли говорить о поставленной игре команды? Едва ли. «Красно-белые», как и прежде, имели серьёзные проблемы в обороне и практически не играли на ноль, а в атаке полагались скорее на исполнительское мастерство отдельных футболистов, нежели на какие-то тактические наработки. Матчи против «Уфы» и «Ахмата» лишний раз показали, насколько «Спартак» Доменико Тедеско был переменчив и зависим. Зависим от эмоций, передаваемых тренером, от настроения, от формы лидеров. Механизм, где каждый футболист играет важную роль, «красно-белые» собой не представляли.

Embed from Getty Images

 

И, конечно, нельзя не смотреть на результат, ведь именно результат является лакмусовой бумажкой для оценки работы тренера. Сезон 2019/2020 под руководством Доменико Тедеско «Спартак» завершил седьмым и остался без еврокубков. Сложно было винить тренера в провале, учитывая окутавшую мир пандемию и тот факт, что он принял команду по ходу сезона. Сезон 2020/2021 «красно-белые» провели куда лучше и заняли второе место, завоевав билет в Лигу чемпионов. Результат вроде как неплохой, но у всякой медали есть и обратная сторона. «Спартак» в силу своего статуса всегда думает о чемпионстве, а сезон чётко показал, что разрыв между «красно-белыми» и «Зенитом» по-прежнему велик. В декабре команда Тедеско не смогла противопоставить питерцам ровным счётом ничего в очном матче, да и на дистанции москвичи не выглядели командой, способной завоевать титул РПЛ. Плюс нужно понимать, что финишировать вторым «Спартаку» помогли серьёзные проблемы конкурентов. ЦСКА переживает глубокий кризис, а вокруг «Локомотива» долгое время царит негатив, который повлёк за собой изменения в руководстве в конце прошлого календарного года. Разогнаться «железнодорожникам» удалось только весной, но даже этого оказалось недостаточно для финиша в зоне Лиги чемпионов. Так что петь дифирамбы Доменико Тедеско из-за второго места не стоит. Всё-таки амбиции у команды должны были куда более высокими.

Если верить раскрытым данным, зарплата Доменико Тедеско в «Спартаке» приближалась к 3,5 миллиона евро в год. Немецкий тренер неплохо заработал и подарил футбольной России шоу, но вывести «Спартак» на новый уровень ему не удалось.

Алексей Антоненко

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско
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Комментарии (10)
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0
jUMPER
18 Мая 2021, 14:46

ушел...покинул...вас великий аниматор...)))

0
noname_344
18 Мая 2021, 14:32

Да он и на тренера то не похож, скорей какой-нибудь торговый представитель или риэлтор. Ему модный пиджачок и чемоданчик к лицу.

0
Юбор
18 Мая 2021, 14:07

Уход Тедеско - на пользу Спартаку, с ним дальше был бы неминуемый провал. Тедеско и сам это понимал, потому и предпочёл уйти. Это он у бровки такой экспрессивный, а у кассы - по-немецки расчётлив.

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2
White_Shark
18 Мая 2021, 14:00

Неадекватное поведение.
Неуважение.
Запредельная амплитуда двойных стандартов.
Спасибо, что свалил.

0
medved 747
18 Мая 2021, 13:57
АФФФТОР) А что за понятие*проблемы других команд*? По твоей логике и Атлетико в Испании так себе? Ведь у Барсы проблеммы) и Интер не чемпион у Юве проблеммы)))А то что Тедеску ушёл, это он правильно сделал, в нашей лиге приколов и клоунов нормальный человек работать не будет!То у нас матчи перенесут) то стадионы не те) то СУДЬИ вдруг судить не умеют))))
1
Алексей Антоненко
18 Мая 2021, 14:12

"Так что петь дифирамбы Доменико Тедеско из-за второго места не стоит" - вот ключевая фраза, к которой идёт подводка о проблемах других команд.
Просто переоценивать Тедеско из-за 2 места в таких условиях не нужно. Вот и всё.
PS. Атлетико в Испании действительно так себе.

1
Spirit
18 Мая 2021, 13:26

Мне нравится всегда тезис, что финишировать вторым Спартаку помог кризис у других команд))
Тогда стать бомжам три раза подряд чемпионами помог кризис у других команд и ВАР с Вилковым)))
Автор клоун)))
И кони брали титулы, потому что Спартак и зенит просто тогда были в кризисе)))
Кого чужое горе, результат на табло!!!

1
CELTIC FROST
18 Мая 2021, 13:23

На первом снимке - Тедеско перед исполнением очередного батмана)) Ат так-то - тренер с экспрессией, интересный типаж и вообще человек-пароход. Однако здесь все-таки больше об эмоциях. А вот что касается мастерства, до таких эксцентриков, как, например, Клопп и Конте, Доменико еще расти и расти. Удачи ему в этом.

0
Spirit
18 Мая 2021, 13:27

все верно сказал!

0
Dimauskas
18 Мая 2021, 13:17

Есть валидол, валокордин - был полностью готов к сезону ... Но попрощаться нету сил с Тедеско, благодарить лишь плача стоя на газоне

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