​ЦСКА начнёт сборы без тренера - Олич, вероятно, будет работать на Евро-2020

Ивица Олич ещё до мартовского назначения главным тренером ЦСКА достиг договорённости с боссами московских «армейцев» о своей работе на чемпионате Европы в штабе сборной Хорватии. При этом рулевой ЦСКА обсудит эту ситуацию с руководителями в ближайшие часы, о чём сообщает журналист Максим Фридман в своём канале «Максим же, ну» в Telegram.

Вероятно, ЦСКА отпустит Ивицу Олича на континентальный футбольный форум. В таком случае летние сборы в средине июня «армейцы» начнут без главного тренера. Готовить команду будут помощники Олича.

Ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич говорил, что хотел бы иметь Ивицу Олича в своём штабе на Евро.