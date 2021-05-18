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​«Уфа» анонсировала первый трансфер

18 Мая 2021, 12:24,

«Уфа» решила задачу по сохранению прописки в Премьер-лиге и теперь готовится к новому сезону, рассчитывая выступить гораздо лучше. Судя по всему, клуб уже приступил к работе по усилению своего состава на трансферном рынке. Пресс-служба уфимцев сделала загадочную публикацию в Twitter. Она представляет собой фото, на котором генеральный директор клуба Шамиль Газизов, очевидно, ведёт переговоры с потенциальным новичком. Человека, сидящего за столом напротив Газизова, на фотографии не видно.

«Первые трансферные новости. Ждёте?» - говорится в сообщении «Уфы». Судя по всему, клуб анонсировал первый летний трансфер.


Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Уфа, Шамиль Газизов
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Комментарии (2)
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0
CELTIC FROST
18 Мая 2021, 13:28

А я уж было подумал, что "лучшего дриблера РПЛ" (с) не мной сказано, а уважжжаемыми журналистами) Урунова ли еще раз продали и обратно взяли?)

1
ингерман
18 Мая 2021, 12:39

ай дык енто не игрок а тренер.. походу сам тедеску.. он же уроки пе-типа заочно у самого нуриева брал.. ышь как научился скакац удоль бровки.. )))

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