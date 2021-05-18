​«Уфа» анонсировала первый трансфер

«Уфа» решила задачу по сохранению прописки в Премьер-лиге и теперь готовится к новому сезону, рассчитывая выступить гораздо лучше. Судя по всему, клуб уже приступил к работе по усилению своего состава на трансферном рынке. Пресс-служба уфимцев сделала загадочную публикацию в Twitter. Она представляет собой фото, на котором генеральный директор клуба Шамиль Газизов, очевидно, ведёт переговоры с потенциальным новичком. Человека, сидящего за столом напротив Газизова, на фотографии не видно.

«Первые трансферные новости. Ждёте?» - говорится в сообщении «Уфы». Судя по всему, клуб анонсировал первый летний трансфер.