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​Дзюба спел со Слуцким известный хит

18 Мая 2021, 09:39,

Артём Дзюба стал одним из гостей на праздновании дня рождения Леонида Слуцкого. 50 лет наставнику «Рубина» «стукнуло» ещё в начале месяца, но торжество состоялось уже по завершению сезона.

На своей страничке в Instagram Артём Дзюба опубликовал видео, на котором он вместе с Леонидом Слуцким исполняет хит группы «Руки Вверх!» под названием «18 мне уже».

 

Ранее мы рассказывали о тосте, который Дзюба произнёс при поздравлении Слуцкого с 50-летием.

Напомним, что «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого занял 4 место в завершившемся чемпионате России. Казанцы получили билет в Лигу конференций.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Рубин, Артём Дзюба, Леонид Слуцкий
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