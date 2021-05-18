​Дзюба спел со Слуцким известный хит

Артём Дзюба стал одним из гостей на праздновании дня рождения Леонида Слуцкого. 50 лет наставнику «Рубина» «стукнуло» ещё в начале месяца, но торжество состоялось уже по завершению сезона.

На своей страничке в Instagram Артём Дзюба опубликовал видео, на котором он вместе с Леонидом Слуцким исполняет хит группы «Руки Вверх!» под названием «18 мне уже».

Ранее мы рассказывали о тосте, который Дзюба произнёс при поздравлении Слуцкого с 50-летием.

Напомним, что «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого занял 4 место в завершившемся чемпионате России. Казанцы получили билет в Лигу конференций.