Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Дзюба – лучший игрок сезона РПЛ по версии WhoScored

18 Мая 2021, 09:15,

Эксперты из WhoScored назвали лучшего футболиста завершившегося сезона Премьер-лиги России. Самым высоким рейтингом может похвастаться нападающий «Зенита» Артём Дзюба – 7,64. Второе место занял Кристиан Нобоа из «Сочи» (7.49), а тройку замкнул ещё один представить «Зенита» Дуглас Сантос (7.43).

Напомним, Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 20 голов. В последнем туре лидер «Зенита» красиво обошёл своего одноклубника Сердара Азмуна, оформив «покер» в гостевом поединке против «Тамбова».

Добавим, что «Зенит» стал чемпионом России третий сезон подряд.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Артём Дзюба, Сочи, Кристиан Нобоа, Дуглас Сантос
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
18 Мая 2021, 09:28

Всё логично, лидер команды и сборной, чемпион - лучший игрок его чемпионата. Ничего удивительного.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
«8-16»: Вадим Лукомский, Дмитрий Хохлов. Выпуск от 17.05.2021
«8-16»: Вадим Лукомский, Дмитрий Хохлов. Выпуск от 17.05.2021
1 1
Чемпионат Германии. Обзор 33-го тура
Чемпионат Германии. Обзор 33-го тура
1 1
«Человек из футбола». Сергей Овчинников
«Человек из футбола». Сергей Овчинников
1 1
Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор 30-го тура
Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор 30-го тура
1 1
Чемпионат Португалии. Обзор 33-го тура
Чемпионат Португалии. Обзор 33-го тура
1 1
Чемпионат Нидерландов. Обзор 34-го тура
Чемпионат Нидерландов. Обзор 34-го тура
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей