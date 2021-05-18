​Дзюба – лучший игрок сезона РПЛ по версии WhoScored

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18 Мая 2021, 09:15,
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Эксперты из WhoScored назвали лучшего футболиста завершившегося сезона Премьер-лиги России. Самым высоким рейтингом может похвастаться нападающий «Зенита» Артём Дзюба – 7,64. Второе место занял Кристиан Нобоа из «Сочи» (7.49), а тройку замкнул ещё один представить «Зенита» Дуглас Сантос (7.43).
Напомним, Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 20 голов. В последнем туре лидер «Зенита» красиво обошёл своего одноклубника Сердара Азмуна, оформив «покер» в гостевом поединке против «Тамбова».
Добавим, что «Зенит» стал чемпионом России третий сезон подряд.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Артём Дзюба, Сочи, Кристиан Нобоа, Дуглас Сантос
Всё логично, лидер команды и сборной, чемпион - лучший игрок его чемпионата. Ничего удивительного.