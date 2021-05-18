​Дзюба – лучший игрок сезона РПЛ по версии WhoScored

Эксперты из WhoScored назвали лучшего футболиста завершившегося сезона Премьер-лиги России. Самым высоким рейтингом может похвастаться нападающий «Зенита» Артём Дзюба – 7,64. Второе место занял Кристиан Нобоа из «Сочи» (7.49), а тройку замкнул ещё один представить «Зенита» Дуглас Сантос (7.43).

Напомним, Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 20 голов. В последнем туре лидер «Зенита» красиво обошёл своего одноклубника Сердара Азмуна, оформив «покер» в гостевом поединке против «Тамбова».

Добавим, что «Зенит» стал чемпионом России третий сезон подряд.