Никитин: «Господин Рахимов говорил всей команде, что мы не умеем играть»

Защитник «Уфы» Алексей Никитин раскритиковал бывшего главного тренера клуба Рашида Рахимова.

«Господин Рахимов говорил всей команде, что мы не умеем играть, что мы команда другой лиги и никого из нас нельзя назвать футболистом», - цитирует Никитина Gorobzor.ru.

Напомним, что Рахимов возглавил «Уфу» во время сезона и был уволен ещё до его окончания. Башкирскому клубу удалось сохранить прописку в РПЛ.

29-летний россиянин сыграл 26 матчей за «Уфу» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился. Контракт центрального защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.