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Никитин: «Господин Рахимов говорил всей команде, что мы не умеем играть»

18 Мая 2021, 00:18,

Защитник «Уфы» Алексей Никитин раскритиковал бывшего главного тренера клуба Рашида Рахимова.

«Господин Рахимов говорил всей команде, что мы не умеем играть, что мы команда другой лиги и никого из нас нельзя назвать футболистом», - цитирует Никитина Gorobzor.ru.

Напомним, что Рахимов возглавил «Уфу» во время сезона и был уволен ещё до его окончания. Башкирскому клубу удалось сохранить прописку в РПЛ.

29-летний россиянин сыграл 26 матчей за «Уфу» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился. Контракт центрального защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Уфа, Рашид Рахимов, Алексей Никитин
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