«Зенит» возобновит тренировки 14 июня

«Зенит» ушёл в отпуск.

Как сообщает пресс-служба питерского клуба, первый летний сбор начнётся 14 июня, точное расписание сборов и информация по товарищеским матчам будет опубликована позднее.

Стоит отметить, что сразу семь футболистов «Зенита» были вызваны в сборную России, в составе которой они будут готовиться к предстоящему чемпионату Европы.

В середине июля «Зениту» предстоит сразиться с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России. Питерский клуб стал чемпионом России, а «железнодорожники» выиграли Кубок России, в финале которого переиграли самарские «Крылья Советов».