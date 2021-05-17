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«Зенит» возобновит тренировки 14 июня

17 Мая 2021, 22:35,

«Зенит» ушёл в отпуск.

Как сообщает пресс-служба питерского клуба, первый летний сбор начнётся 14 июня, точное расписание сборов и информация по товарищеским матчам будет опубликована позднее.

Стоит отметить, что сразу семь футболистов «Зенита» были вызваны в сборную России, в составе которой они будут готовиться к предстоящему чемпионату Европы.

В середине июля «Зениту» предстоит сразиться с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России. Питерский клуб стал чемпионом России, а «железнодорожники» выиграли Кубок России, в финале которого переиграли самарские «Крылья Советов».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит
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