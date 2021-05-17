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Беленов: «Рахимов не уважал в «Уфе» никого»

17 Мая 2021, 22:26,

Вратарь «Уфы» Александр Беленов резко высказался о бывшем наставнике башкирского клуба Рашиде Рахимове.

«Он не уважал футболистов. Он не уважал здесь вообще никого, кроме двух тренеров, которых сам привез. Это правда», - приводит слова Беленова Gorobzor.ru.

Рахимов возглавил «Уфу» в октябре 2020 года, но уже в апреле был отправлен в отставку. Башкирскому клубу удалось занять тринадцатое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги и сохранить прописку в элитном дивизионе.

34-летний Беленов сыграл 32 матча за «Уфу» во всех турнирах нынешнего сезона, в которых пропустил 44 гола.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Уфа, Рашид Рахимов, Александр Беленов
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