Беленов: «Рахимов не уважал в «Уфе» никого»

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17 Мая 2021, 22:26,
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Вратарь «Уфы» Александр Беленов резко высказался о бывшем наставнике башкирского клуба Рашиде Рахимове.
«Он не уважал футболистов. Он не уважал здесь вообще никого, кроме двух тренеров, которых сам привез. Это правда», - приводит слова Беленова Gorobzor.ru.
Рахимов возглавил «Уфу» в октябре 2020 года, но уже в апреле был отправлен в отставку. Башкирскому клубу удалось занять тринадцатое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги и сохранить прописку в элитном дивизионе.
34-летний Беленов сыграл 32 матча за «Уфу» во всех турнирах нынешнего сезона, в которых пропустил 44 гола.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Уфа, Рашид Рахимов, Александр Беленов