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«Зенит»: «Клуб никогда не вел переговоры с Фонсекой»

17 Мая 2021, 21:53,

В «Зените» отреагировали на информацию о том, что главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека может возглавить питерский клуб.

«Футбольный клуб «Зенит» не ведет и не вел переговоры ни с Фонсекой, ни с другими тренерами. Все это слухи, не имеющие отношения к реальности», - приводит слова пресс-службы «Зенита» sport24.

Отметим, что питерца под руководством Сергея Семака заняли первое место в российской Премьер-лиге в этом сезоне.

Что касается Фонсеки, то он покинет «Рому» по окончании сезона, главным тренером римского клуба станет Жозе Моуринью, который по ходу сезона был уволен из «Тоттенхэма».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Паулу Фонсека
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