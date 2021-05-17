«Зенит»: «Клуб никогда не вел переговоры с Фонсекой»

В «Зените» отреагировали на информацию о том, что главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека может возглавить питерский клуб.

«Футбольный клуб «Зенит» не ведет и не вел переговоры ни с Фонсекой, ни с другими тренерами. Все это слухи, не имеющие отношения к реальности», - приводит слова пресс-службы «Зенита» sport24.

Отметим, что питерца под руководством Сергея Семака заняли первое место в российской Премьер-лиге в этом сезоне.

Что касается Фонсеки, то он покинет «Рому» по окончании сезона, главным тренером римского клуба станет Жозе Моуринью, который по ходу сезона был уволен из «Тоттенхэма».