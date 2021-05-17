​«Сассуоло» готов принять предложение «Краснодара» по Скамакке, но игрок не хочет в Россию

«Краснодар» очень хочет усилить линию нападения 22-летним Джанлукой Скамаккой. В этом сезоне Скамакка забил 12 голов в 29 матчах за «Дженоа», где он выступает в аренде. Права на форварда принадлежат «Сассуоло».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Сассуоло» готов принять предложение «Краснодара» по Скамакке, учитывая тот факт, что «быки» готовы заплатить за игрока больше, чем другие интересующиеся клубы. Впрочем, есть проблема – сам Джанлука не хочет переезжать в чемпионат России. 22-летний нападающий предпочитает продолжить выступления в Серии А.

Стоит сказать, что интерес к Джанлуке Скамакке исходит не только из Италии и России, но и из других стран.