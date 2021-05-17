4 клуба проявляют интерес к Первушину

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин может сменить место работы летом.

Как сообщает sport24, интерес к российскому специалисту проявляет один клуб из Казахстана, два клуба из ФНЛ и один клуб из российской Премьер-лиги. Первушин хочет остаться в России.

51-летний тренер возглавлял «Тамбов» с 2019 года. В нынешнем сезоне клуб под руководством Первушина занял последнее место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав всего лишь 13 очков.

Стоит отметить, что Первушин является воспитанником тамбовского футбола. Большую часть профессиональной карьеры бывший нападающий провёл в тамбовском «Спартаке», за который он дебютировал в далеком 1988 году.