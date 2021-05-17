Драгович отклонил предложение «Динамо»

|
17 Мая 2021, 20:15,
|
|
Защитник леверкузенского «Байера» Александр Драгович отказался переезжать в Россию.
Как сообщил журналист Макс Билефельд в «Твиттере», футболист отклонил предложение московского «Динамо». Отмечается, что Драгович с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Црвене Звезде», но окончательного решения принято не было. Интерес к 30-летнему защитнику проявляет «Кёльн», а «Байер» предложил Александру продление контракта ещё на год.
Драгович сыграл 28 матчей за «Байер» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Контракт защитника с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2021 года, а его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Динамо Москва, Александр Драгович