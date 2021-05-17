​Гинер озвучил цель ЦСКА на следующий сезон

ЦСКА провалил сезон 2020/2021, заняв шестое место в чемпионате и впервые за 20 лет оставшись без билета в еврокубки. Президент клуба Евгений Гинер извинился перед фанатами за неудачный результат сезона, а также озвучил цель на следующий сезон.

«Цели ЦСКА остаются неизменными - борьба за победу в чемпионате», - высказался Гинер для «Спорт-Экспресса», добавив, что менее амбициозных целей у клуба и быть не может.

Добавим, что весной ЦСКА сменил главного тренера, назначив своего бывшего футболиста Ивицу Олича. Ранее он трудился в тренерском штабе сборной Хорватии.

В последний раз ЦСКА становился чемпионом России в сезоне 2015/2016.