Португальский тренер Паулу Фонсека контактировал с «Зенитом». Об этом на своих страницах сообщает Il Messaggero. По данным источника, на нынешнего рулевого «Ромы» также выходили «Тоттенхэм» и «Бенфика». При этом Фонсека рассчитывает остаться в Италии.

Как известно, по завершению сезона Паулу Фонсека покинет тренерское кресло в «Роме», уступив место своему известному соотечественнику Жозе Моуринью.

На финише сезона «Рома» борется за седьмое место в турнирной таблице Серии А, которое даёт право представить Италию в созданной Лиге конференций – третьем клубном турнире УЕФА.