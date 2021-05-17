​Дзюба рассказал о случае, когда Соболев обвинил «Сочи» в сдаче матчей «Зениту»

Артём Дзюба стал героем нового видео на YouTube-канале «Грустная передача о футболе». Форвард сборной России затронул тему разговоров в футбольном обществе о том, что «Сочи» сдаёт матчи «Зениту».

«Меня это бесит и оскорбляет. Это настолько тупо. Мы как-то с Соболевым друг друга шли подкалывали, и он говорит: «Да вам «Сочи» отдаёт матчи». А рядом шёл Заба [Антон Заболотный]. Я говорю: «Заба, объясни человеку из прекрасного клуба, что если тебя убрали из команды, то тебе хочется доказать».

Поворачивается Заба и откровенно говорит: «Для меня это два самых важных матча в сезоне», - сказал Дзюба.