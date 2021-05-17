​Дзюба рассказал о случае, когда Соболев обвинил «Сочи» в сдаче матчей «Зениту»

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17 Мая 2021, 18:28,
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Артём Дзюба стал героем нового видео на YouTube-канале «Грустная передача о футболе». Форвард сборной России затронул тему разговоров в футбольном обществе о том, что «Сочи» сдаёт матчи «Зениту».
«Меня это бесит и оскорбляет. Это настолько тупо. Мы как-то с Соболевым друг друга шли подкалывали, и он говорит: «Да вам «Сочи» отдаёт матчи». А рядом шёл Заба [Антон Заболотный]. Я говорю: «Заба, объясни человеку из прекрасного клуба, что если тебя убрали из команды, то тебе хочется доказать».
Поворачивается Заба и откровенно говорит: «Для меня это два самых важных матча в сезоне», - сказал Дзюба.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Зенит, Артём Дзюба, Сочи, Александр Соболев, Антон Заболотный
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