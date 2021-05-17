Жирков: «Тамбов» очень достойно смотрелся даже в этом сезоне»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков на клубном канале «Тамбова» в YouTube отметил, что команда показывала хороший футбол в двух сезонах в РПЛ.

- Как можете охарактеризовать такой короткий и яркий путь «Тамбова» в Премьер-лиге?

- Путь «Тамбова»? Мое мнение, что команда была чистым середняком, должна была закрепляться в Премьер-лиге, но не знаю, что там произошло с бюджетом команды, какие-то околофутбольные дела, но вы очень достойно смотрелись даже в этом сезоне и со всеми командами, с лидерами всегда боролись до конца и показывали очень красивый футбол.

- Было ли разочарование, что за эти два года, за четыре игры не было возможности все-таки съездить в Тамбов и сыграть там, где вы выросли, на глазах у болельщиков, которые вас помнят и любят.

- Был шанс, когда мы еще с Луческу попали на «Тамбов» в Кубке России, но тогда не получилось сыграть из-за травмы. Это очень печально в российском футболе.

- Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин вместе с вами в 2003 году играли за тамбовский «Спартак», феноменальный сезон. Успели ли с ним пообщаться? Поддерживаете ли связь с теми ребятами из Тамбова?

- С ними постоянно общаемся, переписываемся, так что связь не теряем.

- Сергея Александровича как главного тренера можете как-то охарактеризовать?

- Я думаю, что он всем доказал, что очень хороший специалист. Я думаю, что у него будет достойное предложение из каких-то других команд.