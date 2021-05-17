Промес: «Я счастлив, что вернулся домой и могу гордиться командой»

Полузащитник «Спартака» Куинси Промес на клубном канале в YouTube назвал главные факторы успеха в решающих матчах и выразил надежду, что его команда повторит успех четырехлетней давности.

- Ты провел за «Спартак» не один решающий матч. Что в таких играх самое важное?

- Показывать характер и подниматься в сложные моменты. Я упустил пару шансов в начале. Но если ты силен духом, отдаешься на 100% и веришь в успех, то все получится. Все, кто знает меня, знает, что все будет отлично. Я горжусь тем, что мы сделали. Нужно было проявить характер, и вся команда, весь персонал были как одна семья. Мы бились за каждый сантиметр, особенно во втором тайме. Это главный секрет успеха.

- В этом сезоне вы самая волевая команда чемпионата. Дело в характере?

- Да, эта команда сильна духом. Когда я пришел, ситуация была 50 на 50. Но чем дальше, тем сильнее парни верили в себя. Конечно, изначально мы нацеливались еще выше - на чемпионство. Но если стать первыми не получилось, нужно было не упустить Лигу чемпионов. Я счастлив, что вернулся домой и могу гордиться командой. Уже с нетерпением жду нового сезона.

- С кем надеешься встретиться в Лиге чемпионов?

- Нет разницы. Каждый матч в Лиге чемпионов - это крутое событие для меня и болельщиков. Фанаты любят матчи в других странах, это всегда дарит особые эмоции. У меня ведь уже есть опыт игры за «Спартак» в Лиге чемпионов. И я знаю, каково это. Очень хочу испытать подобное снова.

- Ты в расширенном списке сборной Голландии на Евро. Этот гол - еще один аргумент для тренерского штаба?

- Конечно, для попадания в заявку на Евро нужно быть в хорошей форме. Для этого я вернулся в «Спартак»: играть больше, показывать себя. Надеюсь, тренер смотрел матчи, знает мое физическое состояние. Буду рад, если он посчитает меня полезным и найдет для меня место в составе. Чувствую, что готов.

- В понедельник четыре года матчу с «Тереком», когда ваша команда на своем стадионе праздновала на поле чемпионство. Твое самое крутое воспоминание о том дне?

- Да, я помню тот матч, это был невероятно эмоциональный матч. Но самое потрясающее - это море людей, которые непонятно откуда высыпали на поле через секунду после финального свистка. Они бежали на меня, и это было потрясающе. Нам нужно это повторить.