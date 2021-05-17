​Гинер извинился перед фанатами ЦСКА

ЦСКА провалил сезон 2020/2021. Московские «армейцы» завершили чемпионат только на шестой позиции, в результате чего впервые за 20 лет они не будут представлять Россию в еврокубках. Президент ЦСКА Евгений Гинер извинился перед фанатами.

«Мы приносим извинения нашим болельщикам за провальный сезон и планируем проделать большую работу», - высказался Гинер в интервью «Спорт-Экспрессу», взяв вину за провал на себя.

Стоит напомнить, что весной в ЦСКА произошла перестановка на тренерском мостике – Виктора Ганчаренко сменил хорват Ивица Олич, ранее трудившийся в штабе сборной Хорватии. Впрочем, смена тренера не принесла ожидаемого эффекта, и ЦСКА не смог пробиться даже в Лигу конференций.