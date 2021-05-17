​«Падают, визжат, кричат»: Дзюба раскритиковал игроков «Спартака» за симуляции

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17 Мая 2021, 17:48,
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Форвард «Зенита» Артём Дзюба раскритиковал футболистов «Спартака» за симуляции. Видео со словами Дзюбы появилась на YouTube-канале «Грустная передача о футболе».
«Я понимаю, что Тедеско их там, наверное, эмоционально «накачивает», это определённое шоу, но когда они в игре от любого дуновения ветра падают, визжат, кричат… Соболев – это вообще отдельный вид искусства.
А Жиго меня вообще покорил, когда он взял мой локоть и сам ударился. По-моему, ту игру Иванов судил. Он мне говорит: «Да я видел, я в шоке», - высказался Дзюба.
Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России, а «Спартак» финишировал в чемпионате вторым.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Зенит, Артём Дзюба
Интересна для меня закономерность - почему именно крупногабаритные персонажи, апологеты деревянного футбола, оказываются в роли агрессивно-обиженных глуповато-туповатых вещателей? Паша и Тёма дают повод для попытки понять.)))
Дзюба лишь приоткрыл занавес народного театра. Эти работники сцены могут еще и сыграть постановку снятия с чемпионата или запустить трилогию униженных и оскорбленных судьями и ГАЗпромом. Ничего удивительного, ведь во главе этого театра талантливый режиссер. В скором времени увидим грандиозную трагикомедию про покорения Европы.
одну газпромовскую уже пережили или вы забыли о ней
Дзюбанутый распетушился не на шутку :)))
Кому что! Кто лысого гоняет а потом его лысый,кто визжит
Исповедь великовозрастного онаниста.)
кто-то дрочит, кто-то визжит...
Щас налетят....
Не трогай Соболева...Голивуд мечтает заполучить народного артиста...они то понимают, что фильмы с муками страдания этой звезды будут самыми кассовыми...))) и принесут Оскар...)))
Что ж тогда Паредеса то не взяли в Голливуд у вас он страдал так страдал бедняжка
Скорее "Золотую малину". Но тоже ведь премия.