​«Падают, визжат, кричат»: Дзюба раскритиковал игроков «Спартака» за симуляции

Форвард «Зенита» Артём Дзюба раскритиковал футболистов «Спартака» за симуляции. Видео со словами Дзюбы появилась на YouTube-канале «Грустная передача о футболе».

«Я понимаю, что Тедеско их там, наверное, эмоционально «накачивает», это определённое шоу, но когда они в игре от любого дуновения ветра падают, визжат, кричат… Соболев – это вообще отдельный вид искусства.

А Жиго меня вообще покорил, когда он взял мой локоть и сам ударился. По-моему, ту игру Иванов судил. Он мне говорит: «Да я видел, я в шоке», - высказался Дзюба.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России, а «Спартак» финишировал в чемпионате вторым.