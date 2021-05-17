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​«Падают, визжат, кричат»: Дзюба раскритиковал игроков «Спартака» за симуляции

17 Мая 2021, 17:48,

Форвард «Зенита» Артём Дзюба раскритиковал футболистов «Спартака» за симуляции. Видео со словами Дзюбы появилась на YouTube-канале «Грустная передача о футболе».

«Я понимаю, что Тедеско их там, наверное, эмоционально «накачивает», это определённое шоу, но когда они в игре от любого дуновения ветра падают, визжат, кричат… Соболев – это вообще отдельный вид искусства.

А Жиго меня вообще покорил, когда он взял мой локоть и сам ударился. По-моему, ту игру Иванов судил. Он мне говорит: «Да я видел, я в шоке», - высказался Дзюба.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России, а «Спартак» финишировал в чемпионате вторым.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Зенит, Артём Дзюба
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Комментарии (11)
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1
779
17 Мая 2021, 20:16

Интересна для меня закономерность - почему именно крупногабаритные персонажи, апологеты деревянного футбола, оказываются в роли агрессивно-обиженных глуповато-туповатых вещателей? Паша и Тёма дают повод для попытки понять.)))

5
Djin Green
17 Мая 2021, 20:00

Дзюба лишь приоткрыл занавес народного театра. Эти работники сцены могут еще и сыграть постановку снятия с чемпионата или запустить трилогию униженных и оскорбленных судьями и ГАЗпромом. Ничего удивительного, ведь во главе этого театра талантливый режиссер. В скором времени увидим грандиозную трагикомедию про покорения Европы.

3
starpom
17 Мая 2021, 20:07

одну газпромовскую уже пережили или вы забыли о ней

2
Bourgignon Alex
17 Мая 2021, 19:43

Дзюбанутый распетушился не на шутку :)))

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2
Dimauskas
17 Мая 2021, 18:45

Кому что! Кто лысого гоняет а потом его лысый,кто визжит

3
ILLNAT
17 Мая 2021, 18:32

Исповедь великовозрастного онаниста.)

4
NOBODY
17 Мая 2021, 18:10

кто-то дрочит, кто-то визжит...

2
White_Shark
17 Мая 2021, 18:06

Щас налетят....

8
jUMPER
17 Мая 2021, 18:05

Не трогай Соболева...Голивуд мечтает заполучить народного артиста...они то понимают, что фильмы с муками страдания этой звезды будут самыми кассовыми...))) и принесут Оскар...)))

1
DARK7071
17 Мая 2021, 18:56

Что ж тогда Паредеса то не взяли в Голливуд у вас он страдал так страдал бедняжка

2
Карыч Кар
17 Мая 2021, 18:25

Скорее "Золотую малину". Но тоже ведь премия.

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