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​ЦСКА рассказал о состоянии Сигурдссона и Васина

17 Мая 2021, 17:43,

Пресс-служба ЦСКА сообщила о состоянии футболистов команды Арнора Сигурдссона и Виктора Васина, получивших травмы в финальном матче сезона против «Динамо».

Обследование выявило у Сигурдссона повреждение внутренней боковой связки левого колена. Что касается Васина, то у него диагностировано мышечное повреждение задней поверхности бедра.

Напомним, ЦСКА завершил сезон гостевым поражением от «Динамо» с результатом 2:3. Команда Ивицы Олича финишировала только на шестой позиции в Премьер-лиге и в следующем сезоне не будет представлять Россию в еврокубках.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Васин, Арнор Сигурдссон
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