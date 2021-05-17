​ЦСКА рассказал о состоянии Сигурдссона и Васина

Пресс-служба ЦСКА сообщила о состоянии футболистов команды Арнора Сигурдссона и Виктора Васина, получивших травмы в финальном матче сезона против «Динамо».

Обследование выявило у Сигурдссона повреждение внутренней боковой связки левого колена. Что касается Васина, то у него диагностировано мышечное повреждение задней поверхности бедра.

Напомним, ЦСКА завершил сезон гостевым поражением от «Динамо» с результатом 2:3. Команда Ивицы Олича финишировала только на шестой позиции в Премьер-лиге и в следующем сезоне не будет представлять Россию в еврокубках.