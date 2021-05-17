​Сёмин: «Николич ставит 7 защитников и проигрывает «Зальцбургу» дома, как я могу быть спокоен?»

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17 Мая 2021, 16:26,
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин раскритиковал Марко Николича, который возглавляет команду с прошлого лета.
«Спокоен ли я за «Локомотив» с Николичем? Нет. В важном матче против «Зальцбурга» он поставил 7 защитников и проиграл дома. Как я могу быть спокоен?» - высказался Сёмин в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что Марко Николич сменил на тренерском мостике «Локомотива» как раз Юрия Сёмина. Решение тогдашних руководителей московского клуба о смене тренера было воспринято фанатами в штыки. В конце календарного года Анатолий Мещеряков и Василий Кикнадзе лишились своих должностей.
Добавим, что чемпионат России «Локомотив» завершил на 3 месте.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва, Юрий Сёмин, Марко Николич