​Сёмин: «Николич ставит 7 защитников и проигрывает «Зальцбургу» дома, как я могу быть спокоен?»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин раскритиковал Марко Николича, который возглавляет команду с прошлого лета.

«Спокоен ли я за «Локомотив» с Николичем? Нет. В важном матче против «Зальцбурга» он поставил 7 защитников и проиграл дома. Как я могу быть спокоен?» - высказался Сёмин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Марко Николич сменил на тренерском мостике «Локомотива» как раз Юрия Сёмина. Решение тогдашних руководителей московского клуба о смене тренера было воспринято фанатами в штыки. В конце календарного года Анатолий Мещеряков и Василий Кикнадзе лишились своих должностей.

Добавим, что чемпионат России «Локомотив» завершил на 3 месте.