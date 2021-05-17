​Совет директоров «Спартака» одобрил кандидатуру нового тренера

Совет директоров «Спартака» одобрил кандидатуру Руя Витории. В ближайшее время португальский специалист поставит подпись под трудовым договором с московским клубом. Об этом сообщает журналист Максим Алланазаров в своём Telegram-канале «Вы кого мне притащили!?».

Напомним, «Спартак» пресса уже достаточно давно связывает с Виторией. Португалец с конца прошлого календарного года находится без работы после ухода из клуба «Аль-Наср». Руй известен главным образом по работе с «Бенфикой».

«Спартак» завершил чемпионат России на 2 месте и попрощался с немецким тренером Доменико Тедеско, чей контракт истёк.