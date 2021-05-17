Кирьяков: «Как показало время, решение назначить Олича в ЦСКА было ошибочным»

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подвел итоги сезона в российской Премьер-лиге.

- Несколько справедлива судьба вылетевших в ФНЛ команд?

- После драки кулаками не машут. Я так понимаю, «Ротор» знал о переносе матча в «Уфе» за час до своей игры. Нужно было ставить лигу в жесткие условия, что будут играть в одно и то же время. Но если вы вышли на поле, то играйте. Если бы они отказались выходить, дали бы техническое поражение 0:3, и тогда были бы основания идти по всем инстанциям. Возможно, большинство встало бы на сторону «Ротора». Что касается интриги в борьбе за выживание в РПЛ, то борьба тут была. Периодами выглядели одни лучше, периодами - другие. Перед зимней паузой «Ротор», казалось, находился в безнадёжной ситуации, но потом выиграл, поднялся, и «Уфа» оказалась внизу. Тула всегда была близка к зоне вылета. Понятно, что решение не играть в стыковых матчах, облегчило ситуацию. Но, возможно, последний тур с переносом внёс свои коррективы.

- Довольно низкие места в этом сезоне заняли «Ростов» и «Краснодар». Насколько неожиданным стали результаты южан?

- «Ростов» сдал. Они потеряли игроков по ходу чемпионата, приличных игроков. Это сказывается, не все же меряется мастерством тренера. Оно должно подкрепляться и уровнем игроков. Эта ситуация нам это доказала. «Краснодар» имел проблемы на протяжении всего сезона. Казалось, что выход в групповой этап Лиги чемпионов позволит иметь какие-то надежды, что это встряхнет команду, что они начнут играть на должном уровне. Но мы видим, что участие в Лиге чемпионов лишь негативно сказалось на игре в чемпионате России. Думаю, «Краснодар», прежде всего, должен разобраться в самом себе, внутри. Сейчас пришёл новый тренер, все надежды связаны с тем, что Ганчаренко за это время постарается все наладить и вернуть команду на тот уровень, на котором она была совсем недавно. Это борьба за еврокубки и борьба за самые высокие места в чемпионате. Что касается «Ростова», то тут непонятная ситуация. Главный вопрос: останется ли Карпин. А так же важно, каких игроков он получит в своё распоряжение. С этим и будут связаны надежды на следующий сезон.

- «Динамо» не вышло в еврокубки, но у них очень молодой коллектив. Насколько сезон для них стал успешным?

- С одной стороны он успешен. Мы помним, в какой ситуации было «Динамо», когда пришли новые люди. За короткий срок они подтянули команду и оказались даже близки к еврозоне. Это позитивный момент. Но с другой стороны, когда все уже было в их руках, так бездарно потерять шансы. Они набрали одно очко в трёх матчах, и это отбросило команду назад. Это негативный момент. Но эту горькую пилюлю подсластили победой в дерби над ЦСКА в последнем туре, тем самым закрыв все шансы для «армейцев» на участие в еврокубках. Оценку «Динамо» за сезон можно поставить «удовлетворительно», скажем так. Хотелось бы, конечно, большего.

- ЦСКА впервые не попал в еврокубки за 20 лет. Это полный провал для клуба?

- Ну, полный - нет, а провал - да. Это провал. «Армейцы» виноваты сами. Они приняли неординарное решение, дав шанс молодому тренеру, который никогда не был главным тренером. Наверное, посчитали, что это такой имиджевый ход, который перетянет на сторону нового руководства и болельщиков, и специалистов. Как показало время, наверное, это решение было ошибочным. Наверное, нужно было назначать российского специалиста, который знает наш чемпионат, знает все нюансы, знает состав ЦСКА. Из этих игроков можно было выжать больше, скажем так. Олич по ходу присматривался, набирался опыта. Возможно, это поможет ему на следующий сезон. Но вкороткую такое решение не сыграло. В ЦСКА виноваты сами.

- «Спартак» вышел в Лигу чемпионов. Кто все-таки был бы предпочтительнее в главном европейском турнире: «Спартак» или «Локомотив»?

- Я думаю, что команды смотрелись приблизительно одинаково. «Локомотив» провалил старт чемпионата, реабилитировался после зимней паузы, но уже было поздно, как говорится. Решающий матч был в Питере. Если бы тогда команда сыграла уверенно, то тогда можно было на что-то рассчитывать. Но как мы видим, чемпиону равных конкурентов нет. Это поражение отбросило «Локо» назад. Но все-таки у них есть трофей, Кубок выигран, поэтому «железнодорожники» должны быть довольны этим сезоном. А «Спартак» по ходу сезона лихорадило, не так длительно, как первая половина чемпионата у «Локо», но точечно. Какие-то матчи были провальные, и они не позволили держаться рядом с «Зенитом» и наступать ему на пятки. Конечно, от команды ждут большего. Стоит надеяться, что второе место придаст стимул в следующем сезоне попытаться навязать борьбу уже за первое место.

- «Спартак» ждут перемены, смена главного тренера. Может ли это негативно повлиять на команду?

- Конечно, может. Как говорится, новая метла метет по-своему. Чего ждать от нового тренера, это наверняка новые схемы, под которые будут загоняться игроки, это новые требования. Возможно, будет шанс для игроков, которые мало играли, проявить себя. Все будет строиться по-новому. Насколько это будет хорошо для клуба, покажет время. Первые пять-шесть игр чемпионата уже в принципе покажут, насколько это решение оправдано. Наш чемпионат специфичен: не каждый тренер высокого уровня может себя тут проявить и примеров достаточно. Посмотрим, что получится. Это наш «ФК «Голливуд», интересно, как сработает и менеджмент, и селекция, и так далее.

- «Зенит» трижды подряд чемпион России. Можно ли уже назвать их монополистами?

- На сегодняшний момент да, однозначно. Я думаю, этот тренд будет еще на несколько лет минимум. «Зенит» поставил задачу стать лучшим клубом по количеству титулов, он на пути к этому. Там все более профессионально налажено, чем у остальных клубов. И нет никаких предпосылок, что в ближайшее время что-то должно измениться.

Николай Алексеев