Деменко: «Второе место для «Спартака» – это потолок»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче «Ахмата» и «красно-белых» в рамках заключительного тура российской Премьер-лиги.

«Сама игра понравилась, была интересной. Почему-то «Спартак» в самые трудные моменты игры сам себе создает проблемы и усложняет ситуацию. Они были фактически близки к тому, чтобы эту игру проиграть. Все-таки после 0:2 к перерыву никаких радужных перспектив не было.

Наверное, Тедеско и помощники поговорили с футболистами, что надо выправлять ситуацию. «Спартак» часто вырывает результат игр в концовке. Но стоит сказать, что у них нет стабильности, именно в ответственных матчах. Когда нужно без нервов просто спокойно сыграть вничью или обыграть соперника, у «Спартака» возникают проблемы.

Сезон для «Спартака» однозначно успешный. Естественно, для болельщиков хотелось чемпионства. Но в нынешней ситуации с тем, что имел «Спартак», второе место для команды – это потолок.

У команды летом будет перестройка, поменяется тренер. Но очень важно, кого будет «Спартак» брать из игроков. Интересно, как новый тренер будет эту перестройку делать. Если тренером станет Витория, то его особо мы не знаем. Он выигрывал в Португалии, но в России совсем другая ситуация. Здесь будет важен именно подбор футболистов. «Спартаку» надо менять игроков, это однозначно, и находить костяк команды. Да, есть хорошие игроки: Ларссон, Промес, Джикия, Жиго. Но к этим футболистам нужно собирать еще костяк. Нужно создать настоящую боеспособную команду, чтобы участвовать уверенно и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов. Уже давно «Спартак» не может создать костяк. Вроде бы была команда в 2017 году, когда чемпионство взяли, но потом начались проблемы и передряги. В этом плане «красно-белым» надо поработать. Очень важно искать и российских футболистов. Как, например, у них была возможность взять Кузяева, но не успели. Вот такие моменты «Спартаку» надо не упускать», - сказал Деменко.