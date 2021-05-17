Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Деменко: «Второе место для «Спартака» – это потолок»

17 Мая 2021, 16:00,

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче «Ахмата» и «красно-белых» в рамках заключительного тура российской Премьер-лиги.

«Сама игра понравилась, была интересной. Почему-то «Спартак» в самые трудные моменты игры сам себе создает проблемы и усложняет ситуацию. Они были фактически близки к тому, чтобы эту игру проиграть. Все-таки после 0:2 к перерыву никаких радужных перспектив не было.

Наверное, Тедеско и помощники поговорили с футболистами, что надо выправлять ситуацию. «Спартак» часто вырывает результат игр в концовке. Но стоит сказать, что у них нет стабильности, именно в ответственных матчах. Когда нужно без нервов просто спокойно сыграть вничью или обыграть соперника, у «Спартака» возникают проблемы.

Сезон для «Спартака» однозначно успешный. Естественно, для болельщиков хотелось чемпионства. Но в нынешней ситуации с тем, что имел «Спартак», второе место для команды – это потолок.

У команды летом будет перестройка, поменяется тренер. Но очень важно, кого будет «Спартак» брать из игроков. Интересно, как новый тренер будет эту перестройку делать. Если тренером станет Витория, то его особо мы не знаем. Он выигрывал в Португалии, но в России совсем другая ситуация. Здесь будет важен именно подбор футболистов. «Спартаку» надо менять игроков, это однозначно, и находить костяк команды. Да, есть хорошие игроки: Ларссон, Промес, Джикия, Жиго. Но к этим футболистам нужно собирать еще костяк. Нужно создать настоящую боеспособную команду, чтобы участвовать уверенно и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов. Уже давно «Спартак» не может создать костяк. Вроде бы была команда в 2017 году, когда чемпионство взяли, но потом начались проблемы и передряги. В этом плане «красно-белым» надо поработать. Очень важно искать и российских футболистов. Как, например, у них была возможность взять Кузяева, но не успели. Вот такие моменты «Спартаку» надо не упускать», - сказал Деменко.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Максим Деменко
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Dimauskas
17 Мая 2021, 16:03

Доменико Тедеско и парни сделали максимум !Спасибо вам за всё!

0
White_Shark
17 Мая 2021, 17:14

"и парни" - это Карасёв с Кукуяном, судя по всему?)))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
16.05.2021 Майнц - Боруссия Дортмунд. Обзор матча
16.05.2021 Майнц - Боруссия Дортмунд. Обзор матча
1 1
«После футбола с Георгием Черданцевым». Выпуск от 16.05.2021
«После футбола с Георгием Черданцевым». Выпуск от 16.05.2021
1 1
16.05.2021 Уфа - Арсенал. Обзор матча
16.05.2021 Уфа - Арсенал. Обзор матча
1 1
16.05.2021 Рубин - Ротор. Обзор матча
16.05.2021 Рубин - Ротор. Обзор матча
1 2
16.05.2021 Химки - Сочи. Обзор матча
16.05.2021 Химки - Сочи. Обзор матча
1 1
16.05.2021 Ростов - Краснодар. Обзор матча (без коммент.)
16.05.2021 Ростов - Краснодар. Обзор матча (без коммент.)
1 2
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей