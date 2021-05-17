«Спартак» поблагодарил Тедеско, разместив прощальный баннер на «Открытие Арене»

Московский «Спартак» поблагодарил немецкого тренера Доменико Тедеско за работу. На фасаде домашнего стадиона «красно-белых» появился прощальный баннер с надписью «Спасибо, Доменико».

Ранее стало известно, что специалист уже попрощался с футболистами команды. На посту главного тренера «Спартака» Тедеско работал с октября 2019 года.

По итогам прошедшего сезона столичный коллектив занял второе место в чемпионате России и завоевал путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

По данным СМИ, Тедеско вернется к себе на родину. Он может продолжить карьеру во второй Бундеслиге. Интерес к тренеру проявляют вылетевший из элитного дивизиона «Шальке» и «Гамбург».