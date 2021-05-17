Селюк назвал варианты продолжения карьеры Каборе

Появилась информация относительно дальнейшего развития карьеры хавбека Шарля Каборе, выступавшего в прошлом сезоне за московское «Динамо». Контракт африканца с российским клубом истекает грядущим летом.

«По нему сразу вышли несколько турецких кубов, плюс ОАЭ. Скорее всего, он отправится туда. Но мы посмотрим, может быть, у Шарля будет что-нибудь в России», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Каборе перешел в «Динамо» из «Краснодара» летом 2019 года. В сезоне-2020/2021 российской Премьер-лиги полузащитник провел 19 поединков, в которых не отметился результативными действиями, при этом получив пять желтых карточек.

По итогам сезона московский клуб занял седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.