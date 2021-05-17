Руй Витория в ближайшие дни подпишет контракт со «Спартаком»

Новый главным тренером московского «Спартака», как и предполагалось, станет португальский специалист Руй Витория. Согласно сведениям Tuttomercatoweb, 51-летний наставник в ближайшие дни прилетит в Россию для подписания трудового договора с «красно-белыми».

Ожидается, что стороны заключат контракт на два года с возможностью пролонгации на сезон. У руля команды Руй сменит Доменико Тедеско, у которого истек срок действия соглашения с клубом.

Последним местом работы Витории был аравийский «Ан-Наср». В Португалии тренер поработал с лиссабонской «Бенфикой», которую дважды приводил к чемпионскому титулу.