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Беленов: «При Рахимове в «Уфе» не было команды, он не уважал игроков»

17 Мая 2021, 11:53,

Голкипер «Уфы» Александр Беленов рассказал о неудачном опыте работы с бывшим главным тренером команды Рашидом Рахимовым.

«Ключевой момент - отставка Рахимова. При нем у нас не было команды, он не уважал футболистов. Он не уважал никого, кроме двух тренеров, которых сам привез», - приводит слова 34-летнего вратаря Gorobzor.

Напомним, что Рахимов был назначен главным тренером уфимского коллектива в октябре прошлого года. В начале апреля 2021 года специалист был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

«Уфа» спаслась от вылета из Премьер-лиги, заняв 13 место. В этом сезоне были отменены переходные матчи.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Уфа, Рашид Рахимов, Александр Беленов
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