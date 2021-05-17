Беленов: «При Рахимове в «Уфе» не было команды, он не уважал игроков»

Голкипер «Уфы» Александр Беленов рассказал о неудачном опыте работы с бывшим главным тренером команды Рашидом Рахимовым.

«Ключевой момент - отставка Рахимова. При нем у нас не было команды, он не уважал футболистов. Он не уважал никого, кроме двух тренеров, которых сам привез», - приводит слова 34-летнего вратаря Gorobzor.

Напомним, что Рахимов был назначен главным тренером уфимского коллектива в октябре прошлого года. В начале апреля 2021 года специалист был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

«Уфа» спаслась от вылета из Премьер-лиги, заняв 13 место. В этом сезоне были отменены переходные матчи.