Тедеско попрощался с футболистами «Спартака»

Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско уже попрощался с командой. Немецкий специалист не стал продлевать трудовое соглашение, которое истекает грядущим летом.

«Спасибо всем, кто работает в команде. Спасибо игрокам. Около часа назад попрощался с ними. Благодарю всех, сто создал атмосферу внутри коллектива», - передает слова тренера издание «Спорт-экспресс».

Тедеско занял пост рулевого «Спартака» осенью 2019 года. Под его руководством клуб финишировал на второй позиции в сезоне-2020/2021 чемпионата России. Команда пробилась в квалификационную стадию Лиги чемпионов.

Среди возможных вариантов продолжения карьеры Тедеско назывались «Гамбург» и «Шальке».