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Лещук планирует покинуть «Динамо»

17 Мая 2021, 11:36,

Резервный голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос о дальнейшем развитии своей карьеры. Вратарь склоняется к смене клубной прописки из-за недостатка игровой практики.

«Сидя вторым номером, просто трачу свое время. Мне бы очень хотелось играть в «Динамо» и никуда не уходить. Но чем дольше ты сидишь, тем хуже будешь становиться», - передает слова 25-летнего футболиста издание «Спорт-экспресс».

Лещук выступает за «Динамо» с 2016 года. В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги голкипер провел всего три поединка, в которых пропустил три гола. Его контракт с «бело-голубыми» рассчитан до середины 2023 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 500 тысяч евро.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Динамо Москва, Игорь Лещук
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