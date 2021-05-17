Далич хотел бы взять Олича в тренерский штаб на Евро-2020

Наставник сборной Хорватии Златко Далич хотел бы вернуть Ивицу Олича в тренерский штаб национальной команды на период проведения чемпионата Европы 2020.

«Мне бы хотелось, чтобы Олич поехал с командой на Евро. Посмотрим, возможно ли будет это сделать. Он действительно нам необходим. Ивица является частью коллектива. Он знает, как все устроено, его помощь пригодилась бы. Но сейчас он работает в ЦСКА, я уважаю его выбор», - приводит слова тренера Sportske Novosti.

Напомним, что Олич работал в тренерском штабе «клетчатых» на протяжении 3,5 лет. Этой весной хорват был назначен наставником ЦСКА.