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Далич хотел бы взять Олича в тренерский штаб на Евро-2020

17 Мая 2021, 10:53,

Наставник сборной Хорватии Златко Далич хотел бы вернуть Ивицу Олича в тренерский штаб национальной команды на период проведения чемпионата Европы 2020.

«Мне бы хотелось, чтобы Олич поехал с командой на Евро. Посмотрим, возможно ли будет это сделать. Он действительно нам необходим. Ивица является частью коллектива. Он знает, как все устроено, его помощь пригодилась бы. Но сейчас он работает в ЦСКА, я уважаю его выбор», - приводит слова тренера Sportske Novosti.

Напомним, что Олич работал в тренерском штабе «клетчатых» на протяжении 3,5 лет. Этой весной хорват был назначен наставником ЦСКА.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ивица Олич, Златко Далич
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