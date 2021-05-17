Тедеско ответил на вопрос о своей следующей команде

Немецкий специалист Доменико Тедеско, который в скором времени покинет московский «Спартак», ответил на вопрос о продолжении карьеры.

«Какую команду я буду тренировать после «Спартака»? Свою семью!», - передает слова наставника официальный сайт столичного клуба.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах Тедеско заинтересованы «Гамбург» и гельзенкирхенский «Шальке».

Доменико был назначен главным тренером «красно-белых» в октябре 2019 года. Под его руководством столичная команда заняла второе место в сезоне-2020/2021 РПЛ и завоевала путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов.