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Кто будет соперником «Спартака» на пути в групповой этап Лиги чемпионов

17 Мая 2021, 09:43,

«Спартак» в воскресенье завоевал место в квалификационном раунде Лиги чемпионов, но пробиться в групповой этап будет крайне сложно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, с кем будут соперничать «красно-белые».

Сразу надо признать, что попасть в групповой этап Лиги чемпионов «Спартаку» будет крайне тяжело. Мало того что конкуренция будет жестокая, так и «красно-белым» обеспечены максимально сильные из возможных участников.

«Спартак» будет отбираться через «путь лиг», который определит всего двух участников групповой стадии из 14 претендентов. Во втором раунде в борьбу вступят «Селтик», ПСВ, «Галатасарай» и 3 команды, которые пока не определились. Это вице-чемпионы Австрии, Дании и Чехии. В альпийской стране отчаянно борются за эту позицию венский «Рапид», «Штурм» и ЛАСК. В Дании вторым могут стать «Мидтьюланн», «Брондбю» и «Копенгаген», а в Чехии - «Спарта» или «Яблонец».

Эти шесть команд определят трех участников третьего раунда, где их, в том числе, будет ждать «Спартак». Кроме москвичей на этой стадии сыграют «Шахтёр», «Бенфика», вице-чемпион Бельгии и третье место Франции. В первом случае это, скорее всего, будет «Гане», который за два тура отстаёт от первого места на 5 очков и опережает третье - на 6. Во Франции же третьим может стать «Монако», «Лион» или даже «ПСЖ».

Правда, есть один нюанс. Если «МЮ» выиграет Лигу Европы, то третья французская команда получит прямую путевку в групповую стадию Лиги чемпионов. В этом случае в третьем отборочном раунде автоматически сыграют ПСВ и «Галатасарай».

Жеребьевка третьего раунда пройдёт 19 июля, и «Спартак» гарантировано будет несенным. Если «красно-белые» пройдут этот раунд, то в четвёртом раунде 4 победителя и разыграют две путевки. Жеребьёвка этой стадии состоится 2 августа.

Стоит также отметить, что «Спартак» в случае вылета на любой отборочной стадии попадает в групповой этап Лиги Европы. Но даже в этом турнире «Спартак» едва ли попадёт при жеребьевке даже во вторую корзину.

Андрей Центров

Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Спартак Москва, Лига Чемпионов
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Комментарии (9)
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0
Spirit
17 Мая 2021, 11:22

Надо было становиться третьими и играть сразу в ЛЕ!
Но все хейтеры Спартак с утра уже отписались!
Рвать пуканчик будет долго коням и немытым)))
Пора МЧС вызывать)))

0
Карыч Кар
17 Мая 2021, 11:08

Вот придёт супер-пупер Саламыч в пищевик - вот он всем покажет! У-у-у-у! Бойтесь все!

1
starpom
17 Мая 2021, 10:53

В этой ЛЧ Зенит пойдёт на рекорд -2 очка

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1
White_Shark
17 Мая 2021, 10:44

Когда Спартак вылетит из Лиги, Арнольдычу можно будет смело сказать - "это мы не вылетели, это мы снялись в знак протеста против газпрома!"

0
Spirit
17 Мая 2021, 11:21

как там шестом месте дурачок?
Мусора потоптали коней знатно)

1
Nе gustа
17 Мая 2021, 10:37

ай главное штоб не Санкт-Галлен а усех остальных одних копыцем

2
ингерман
17 Мая 2021, 10:18

ай нулевики сортирныя.. без шансов.. даже в ле будете статистами подхрюкивать из под корыта.. )))

0
HG2017
17 Мая 2021, 10:07

Минус Фра3 и бенфика (из-за МЮ и МС/Чел). Поэтому самый сильный ПСВ. Но для СМ любой их этих 12ти сильный. Так что ЛЕ и не надо лохматить бабушку (привет КриРо в ЛЕ)

1
ARTUR
17 Мая 2021, 09:48

и уже сразу напишите кого Спартак обыграет , кого обыграет не выходя даже на поле

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