Кто будет соперником «Спартака» на пути в групповой этап Лиги чемпионов

«Спартак» в воскресенье завоевал место в квалификационном раунде Лиги чемпионов, но пробиться в групповой этап будет крайне сложно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, с кем будут соперничать «красно-белые».

Сразу надо признать, что попасть в групповой этап Лиги чемпионов «Спартаку» будет крайне тяжело. Мало того что конкуренция будет жестокая, так и «красно-белым» обеспечены максимально сильные из возможных участников.

«Спартак» будет отбираться через «путь лиг», который определит всего двух участников групповой стадии из 14 претендентов. Во втором раунде в борьбу вступят «Селтик», ПСВ, «Галатасарай» и 3 команды, которые пока не определились. Это вице-чемпионы Австрии, Дании и Чехии. В альпийской стране отчаянно борются за эту позицию венский «Рапид», «Штурм» и ЛАСК. В Дании вторым могут стать «Мидтьюланн», «Брондбю» и «Копенгаген», а в Чехии - «Спарта» или «Яблонец».

Эти шесть команд определят трех участников третьего раунда, где их, в том числе, будет ждать «Спартак». Кроме москвичей на этой стадии сыграют «Шахтёр», «Бенфика», вице-чемпион Бельгии и третье место Франции. В первом случае это, скорее всего, будет «Гане», который за два тура отстаёт от первого места на 5 очков и опережает третье - на 6. Во Франции же третьим может стать «Монако», «Лион» или даже «ПСЖ».

Правда, есть один нюанс. Если «МЮ» выиграет Лигу Европы, то третья французская команда получит прямую путевку в групповую стадию Лиги чемпионов. В этом случае в третьем отборочном раунде автоматически сыграют ПСВ и «Галатасарай».

Жеребьевка третьего раунда пройдёт 19 июля, и «Спартак» гарантировано будет несенным. Если «красно-белые» пройдут этот раунд, то в четвёртом раунде 4 победителя и разыграют две путевки. Жеребьёвка этой стадии состоится 2 августа.

Стоит также отметить, что «Спартак» в случае вылета на любой отборочной стадии попадает в групповой этап Лиги Европы. Но даже в этом турнире «Спартак» едва ли попадёт при жеребьевке даже во вторую корзину.

Андрей Центров