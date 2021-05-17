Селюк рассказал, где продолжит карьеру Конате

Стало известно, где продолжит карьеру форвард подмосковных «Химок» Мохамед Конате. Африканец переходит в грозненский «Ахмат». Об этом рассказал футбольный агент Дмитрий Селюк.

«В понедельник-вторник будут улажены последние штрихи. Он переходит в грозненский клуб. Конате принесет большую пользу своему будущему клубу», - передает слова агента издание Metaratings.

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги 23-летний футболист принял участие в 26 поединках, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.

По итогам сезона-2020/2021 грозненский коллектив финишировал на 11 месте в турнирной таблице Премьер-лиги.