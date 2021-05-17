Газизов высказался о будущем Урунова

Полузащитник Остон Урунов, выступавший на правах аренды за «Уфу», вернется в столичный «Спартак». Об этом изданию «Рейтинг букмекеров» сообщил гендиректор уфимского клуба Шамиль Газизов.

«По Урунову ничего нового. Развития в переговорах нет. Сейчас он вернется в «Спартак». Продолжим ли переговоры? Посмотрим», - сказал руководитель.

В завершившемся чемпионате России 20-летний футболист провел 16 поединков, в которых получил три желтые карточки.

Остон перешел из «Уфы» в «Спартак» летом 2020 года. Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение. Сумма сделки составила порядка одного миллиона евро.