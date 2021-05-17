Тедеско: «Зенит» стал чемпионом по делу, ведь прошёл дистанцию стабильнее»

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17 Мая 2021, 09:24,
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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал итоги российской Премьер-лиги.
«Зенит» стал чемпионом по делу, потому что прошел дистанцию стабильнее. Я верю во всех игроков «Спартака». В дальнейшем они могут подняться еще выше», - приводит слова немецкого специалиста пресс-служба столичного коллектива.
Трудовое соглашение Тедеско с «красно-белыми» истекает летом текущего года. Ранее сообщалось, что стороны не станут продлевать сотрудничество.
«Спартак» набрал 57 баллов в чемпионате России и финишировал на втором месте. «Красно-белые» получили право выступить в квалификационном раунде Лиги чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Доменико Тедеско