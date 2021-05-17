«Зенит» повторил рекорд «Спартака» по голам за сезон

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17 Мая 2021, 08:43,
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На минувших выходных подошел к завершению розыгрыш российской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Петербургский «Зенит» забил 76 мячей в 30 сыгранных встречах.
«Сине-бело-голубые» повторили рекордное достижение столичного «Спартака», установленное «красно-белыми» в 1995 году.
Напомним, что подопечные Сергея Семака гарантировали себе чемпионский титул за несколько туров до окончания сезона. Петербургский коллектив финишировал с 65 баллами, опередив ближайшего преследователя на восемь очков. Это чемпионство стало для «Зенита» третьим подряд и седьмым в клубной истории.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит
Так с Тамбовом и с предвзятом судействе можно любые рекорды устанавливать,стыдно,ущербно омерзительно,тьфу.
81 было у спартака вроде
Да, я тоже так думал. В сезоне -93. Но там было 34 матча