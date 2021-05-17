«Зенит» повторил рекорд «Спартака» по голам за сезон

На минувших выходных подошел к завершению розыгрыш российской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Петербургский «Зенит» забил 76 мячей в 30 сыгранных встречах.

«Сине-бело-голубые» повторили рекордное достижение столичного «Спартака», установленное «красно-белыми» в 1995 году.

Напомним, что подопечные Сергея Семака гарантировали себе чемпионский титул за несколько туров до окончания сезона. Петербургский коллектив финишировал с 65 баллами, опередив ближайшего преследователя на восемь очков. Это чемпионство стало для «Зенита» третьим подряд и седьмым в клубной истории.