Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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«Зенит» повторил рекорд «Спартака» по голам за сезон

17 Мая 2021, 08:43,

На минувших выходных подошел к завершению розыгрыш российской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Петербургский «Зенит» забил 76 мячей в 30 сыгранных встречах.

«Сине-бело-голубые» повторили рекордное достижение столичного «Спартака», установленное «красно-белыми» в 1995 году.

Напомним, что подопечные Сергея Семака гарантировали себе чемпионский титул за несколько туров до окончания сезона. Петербургский коллектив финишировал с 65 баллами, опередив ближайшего преследователя на восемь очков. Это чемпионство стало для «Зенита» третьим подряд и седьмым в клубной истории.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит
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Комментарии (3)
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0
Шунин Сандр
17 Мая 2021, 11:29

Так с Тамбовом и с предвзятом судействе можно любые рекорды устанавливать,стыдно,ущербно омерзительно,тьфу.

1
HG2017
17 Мая 2021, 10:11

81 было у спартака вроде

0
Nicholais
17 Мая 2021, 10:21

Да, я тоже так думал. В сезоне -93. Но там было 34 матча

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