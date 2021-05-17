Айртон опубликовал фото из раздевалки «Спартака» после выхода в ЛЧ

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17 Мая 2021, 08:35,
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Защитник московского «Спартака» Айртон Лукас разместил в своем инстаграм-аккаунте фотографию из раздевалки после поединка 30-го тура Премьер-лиги с грозненским «Ахматом». Игра завершилась вничью со счетом 2:2.
«Давай, «Спартак», - гласит сообщение бразильского футболиста в социальной сети.
По итогам чемпионата России «красно-белые» финишировали на втором месте, получив путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов.
В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Айртон провел 27 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Айртон Лукас