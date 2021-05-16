Лишь один игрок чемпионата России сыграл все 30 матчей без замен

Илья Лантратов прекрасно провёл дебютный сезон в российской Премьер-лиге. Голкипер «Химок» оказался единственным футболистом, который провёл все 30 матчей сезона 2020/21 от первой и до последней минуты.

Лантратову 25 лет, в подмосковную команду он перешел два года назад из воронежского «Факела». В завершившемся сезоне чемпионата России Лантратов пропустил 39 мячей и 11 поединков провел «всухую».

«Химки» провалили первую треть сезона, но после прихода на тренерский мостик Игоря Черевченко начали стремительно подниматься со дна турнирной таблицы и завершили чемпионат на восьмом месте.