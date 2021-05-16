Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Лишь один игрок чемпионата России сыграл все 30 матчей без замен

16 Мая 2021, 23:13,

Илья Лантратов прекрасно провёл дебютный сезон в российской Премьер-лиге. Голкипер «Химок» оказался единственным футболистом, который провёл все 30 матчей сезона 2020/21 от первой и до последней минуты.

Лантратову 25 лет, в подмосковную команду он перешел два года назад из воронежского «Факела». В завершившемся сезоне чемпионата России Лантратов пропустил 39 мячей и 11 поединков провел «всухую».

«Химки» провалили первую треть сезона, но после прихода на тренерский мостик Игоря Черевченко начали стремительно подниматься со дна турнирной таблицы и завершили чемпионат на восьмом месте.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Химки, Илья Лантратов
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Комментарии (1)
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Underdog
16 Мая 2021, 23:20

Странно,что только один

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