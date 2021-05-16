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Плутник: «Локомотив» заинтересован в том, чтобы сохранить Николича на долгие годы»

16 Мая 2021, 22:48,

Глава Совета директоров «Локомотива» Александр Плутник дал чётко понять, что рассчитывает на то, что главный тренер команды Марко Николич долго будет готовить футболистов к матчам.

- У Марко действующий контракт, мы работаем над его продлением. Думаю, согласуем все нюансы. «Локомотив» заинтересован в том, чтобы сохранить Николича на долгие годы: он прекрасный тренер и замечательный человек, - приводит слова Плутника в своем «Телеграме» журналист Нобель Арустамян.

Также Плутник добавил, что вместе с Николичем решал «грандиозные проблемы», которые возникли у клуба.

Напомним, что «Локомотив» занял третье место в чемпионате России и завоевал кубок страны.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич, Александр Плутник
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