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В «Локомотиве» прокомментировали судьбу стадиона в Черкизове

16 Мая 2021, 22:32,

Председатель Совета директоров «Локомотива» Александр Плутник не стал отрицать, что клуб не может определиться с судьбой стадиона в Черкизове.

- У нас есть несколько вариантов. Но решение примем, только пообщавшись с ядром фанатов «Локомотива». Нам важно мнение болельщиков и их участие в жизни клуба, - приводит слова Плутника журналист Нобель Арустамян в своем аккаунте в сети «Телеграм».

Напомним, что в воскресенье появилась информация о грядущем сносе стадиона «Локомотива» и передачи земли под ним для строительства гостиниц или бизнес-центров. В таком случае команда играла бы в «Лужниках».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Александр Плутник
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