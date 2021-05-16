В «Локомотиве» прокомментировали судьбу стадиона в Черкизове

Председатель Совета директоров «Локомотива» Александр Плутник не стал отрицать, что клуб не может определиться с судьбой стадиона в Черкизове.

- У нас есть несколько вариантов. Но решение примем, только пообщавшись с ядром фанатов «Локомотива». Нам важно мнение болельщиков и их участие в жизни клуба, - приводит слова Плутника журналист Нобель Арустамян в своем аккаунте в сети «Телеграм».

Напомним, что в воскресенье появилась информация о грядущем сносе стадиона «Локомотива» и передачи земли под ним для строительства гостиниц или бизнес-центров. В таком случае команда играла бы в «Лужниках».