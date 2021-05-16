Стукалов назвал переломный момент сезона для «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов дал комментарий после победы над «Арсеналом» (2:1), которая позволила его команде сохранить прописку в РПЛ.

Бывший наставник «Велеса», заменивший в столице Башкортостана Рашида Рахимова отметил, что верил в решение задачи с первого дня, а после победы над «Спартаком» (3:0) вовсе не сомневался в успехе.

Также Стукалов отметил, что команда была отлично настроена на игру с туляками, но двухчасовая пауза перед стартовым свистком измотала его подопечных.

У меня ни к кому нет претензий. Рад за болельщиков и республику, что команда осталась в РПЛ, - приводит слова Стукалова клубный сайт.