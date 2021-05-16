Сезон РПЛ – всё: «Уфа» переиграла тульский «Арсенал», отправив «Ротор» в ФНЛ

В рамках 30-го тура чемпионата России «Уфа» принимала тульский «Арсенал».

Не только наверху турнирной таблицы РПЛ жила интрига. Такая же слабенькая, но теплилась она и в подвале, ведь неизвестен был ещё второй неудачник сезона. Тот, кто вместе с развалившимся «Тамбовом» напрямую покинет РПЛ и не получит шанса оправдаться в стыках. Явным фаворитом в этой борьбе выглядела «Уфа». Команда Стукалова на один балл опережала «Ротор», ещё и календарь имела благоприятный.

Уфимским футболистам нужно было всего лишь сыграть не хуже «Ротора», гостившего в Казани. «Рубин» Леонида Слуцкого отыгрался в самой концовке матча и подарил возможность «Уфе» с тульским «Арсеналом» скатать «нужную» ничью. Ведь команда Алексея Стукалова с «канонирами» делила зону стыковых матчей (которых в итоге не будет) до начала 30-го тура. Так всё осталось и после его завершения.

Матч в Уфе начался с «опозданием» из-за жары, команды завершали сезон, когда все остальные уже отдыхали. Конечно, такие условия ставили их в неравное положение с «Ротором». Победа «Уфы» или ничья оставляла соперников в РПЛ, о чём они знали заранее. Хозяева, конечно же, начали матч активно и быстро счёт открыли. Олег Иванов мягко подрезал мяч в сетку после подачи со штрафного от Морица Бауэра – 1:0. Результат, который устраивал всех. Кроме «Ротора».

«Арсенал», правда, не захотел проигрывать безвольно и провёл серию хороших атак. Но в дуэли Беленов – Луценко голкипер всё время оказывался победителем. То Александр парирует удар в ближний угол с близкой дистанции, то отразит удар в упор метров с пяти. И это ещё Эванс Кангва расстреливал голкипера из центра штрафной площади. Хозяева допускали ляпы в обороне, но вернуть инициативу не могли. Только сейвы Беленова долгое время сохраняли победный счёт для «Уфы».

Однако по истечении получаса игры счёт всё-таки сравнялся. Это Эванс Кангва исправился за свой промах, в самый уголок пробив головой после прекрасно кросса Александра Ломовицкого – 1:1.

Перед самым перерывом «Уфа» вновь вышла вперёд, но собиралась башкирская команда покидать РПЛ. Правда, помощь пришла от Тулы. Мориц Бауэр вновь выполнил результативную передачу со стандарта (углового), а Максим Беляев неуклюже подставился, срезав мяч в собственные ворота – 2:1.

Во втором тайме Бауэр продолжил уничтожать «Арсенал». Видимо, австриец что-то сказал Григалаве, за что Гия по-хамски пнул Морица. Арбитр тут же достал красную карточку, оставив гостей в меньшинстве. В большинстве «Уфа» спокойно игру вела и должна была под конец забивать третий гол. Мрзляк заметил рывок Жамалетдинова и как рукой закинул мяч в штрафную площадь. Тимур под мяч подстроился, пробил в дальний угол, но попал в штангу.

Победила «Уфа», поднялась на 13-ю строчку, но и тульский «Арсенал» сильно не расстроился, что его подвинули на 14-е место. Обе команды остались в РПЛ даже без стыковых матчей, которые заранее были отменены.