Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Сезон РПЛ – всё: «Уфа» переиграла тульский «Арсенал», отправив «Ротор» в ФНЛ

16 Мая 2021, 17:57,

В рамках 30-го тура чемпионата России «Уфа» принимала тульский «Арсенал».

Протокол игры  
Уфа 2:1 Арсенал Тула
(1:0) Иванов Олег 7'    
    33' Кангва Эванс (1:1)
(2:1) Беляев Максим 43'    
Беленов Александр Бауэр Мориц Табидзе Джемал   46' (Морозов Григорий (   46') Никитин Алексей Йокич Боян Милетич Неманья Мрзляк Филип   75' (Кротов Вячеслав (   75') Иванов Олег Камилов Владислав Урунов Остон   21' (Жамалетдинов Тимур (   21' Сысуев Дмитрий   75'   80') Комнен Андрич   84' (Голубев Артём (   84')
Запасные: Кукушкин Иван Аликин Павел Чернов Алексей
Шамов Егор Рассказов Николай Беляев Максим Григалава Гиа   52' Хлусевич Даниил Чаушич Горан Коновалов Игорь Ковалёв Юрий   44' (Громыко Валерий (   44') Ломовицкий Александр   75' (Пантелеев Владислав (   75') Кангва Эванс   75' (Кангва Кингс (   75') Луценко Евгений   63' (Панченко Кирилл (   63')
Запасные: Хагуш Анри Нигматуллин Артур Левашов Михаил
16 мая. Стадион "Нефтяник" (Уфа).

 

Не только наверху турнирной таблицы РПЛ жила интрига. Такая же слабенькая, но теплилась она и в подвале, ведь неизвестен был ещё второй неудачник сезона. Тот, кто вместе с развалившимся «Тамбовом» напрямую покинет РПЛ и не получит шанса оправдаться в стыках. Явным фаворитом в этой борьбе выглядела «Уфа». Команда Стукалова на один балл опережала «Ротор», ещё и календарь имела благоприятный.

Уфимским футболистам нужно было всего лишь сыграть не хуже «Ротора», гостившего в Казани. «Рубин» Леонида Слуцкого отыгрался в самой концовке матча и подарил возможность «Уфе» с тульским «Арсеналом» скатать «нужную» ничью. Ведь команда Алексея Стукалова с «канонирами» делила зону стыковых матчей (которых в итоге не будет) до начала 30-го тура. Так всё осталось и после его завершения.

Матч в Уфе начался с «опозданием» из-за жары, команды завершали сезон, когда все остальные уже отдыхали. Конечно, такие условия ставили их в неравное положение с «Ротором». Победа «Уфы» или ничья оставляла соперников в РПЛ, о чём они знали заранее. Хозяева, конечно же, начали матч активно и быстро счёт открыли. Олег Иванов мягко подрезал мяч в сетку после подачи со штрафного от Морица Бауэра – 1:0. Результат, который устраивал всех. Кроме «Ротора».

«Арсенал», правда, не захотел проигрывать безвольно и провёл серию хороших атак. Но в дуэли Беленов – Луценко голкипер всё время оказывался победителем. То Александр парирует удар в ближний угол с близкой дистанции, то отразит удар в упор метров с пяти. И это ещё Эванс Кангва расстреливал голкипера из центра штрафной площади. Хозяева допускали ляпы в обороне, но вернуть инициативу не могли. Только сейвы Беленова долгое время сохраняли победный счёт для «Уфы».

Однако по истечении получаса игры счёт всё-таки сравнялся. Это Эванс Кангва исправился за свой промах, в самый уголок пробив головой после прекрасно кросса Александра Ломовицкого – 1:1.

Перед самым перерывом «Уфа» вновь вышла вперёд, но собиралась башкирская команда покидать РПЛ. Правда, помощь пришла от Тулы. Мориц Бауэр вновь выполнил результативную передачу со стандарта (углового), а Максим Беляев неуклюже подставился, срезав мяч в собственные ворота – 2:1.

Во втором тайме Бауэр продолжил уничтожать «Арсенал». Видимо, австриец что-то сказал Григалаве, за что Гия по-хамски пнул Морица. Арбитр тут же достал красную карточку, оставив гостей в меньшинстве. В большинстве «Уфа» спокойно игру вела и должна была под конец забивать третий гол. Мрзляк заметил рывок Жамалетдинова и как рукой закинул мяч в штрафную площадь. Тимур под мяч подстроился, пробил в дальний угол, но попал в штангу.

Победила «Уфа», поднялась на 13-ю строчку, но и тульский «Арсенал» сильно не расстроился, что его подвинули на 14-е место. Обе команды остались в РПЛ даже без стыковых матчей, которые заранее были отменены.

Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Уфа, Арсенал Тула
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (12)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ингерман
16 Мая 2021, 19:39

ай ротору нада подавать протест на то шо его матч с рубиком также не перенесли на 16 час.. хотя я ваще за ротор даже близко не топлю.. )))

1
just a man
16 Мая 2021, 18:39

По игре ротор самый слабый так что все справедливо

1
noname_344
16 Мая 2021, 18:29

Ура Уфа слава Башкирии вперёд к чемпионству в следующем сезоне выносить все эти Зениты Спартаки и прочее гумно Ура Ура Ура!!!

10 000 рублей Получить ФРИБЕТ 10 000 рублей betcity
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
0
Zenituwka
16 Мая 2021, 18:16

Да твоюж мать, опять автобус в РПЛ остался.

0
wertygaz
16 Мая 2021, 18:58

Ну и хорошо, пусть Зенит учится и против таких команд играть...

0
Zenituwka
16 Мая 2021, 20:06

Лучше пусть автобус учится играть в футбол нормально. Именно из-за таких клубов в РПЛ футбол деградирует.

0
wertygaz
16 Мая 2021, 20:48

Нет он деградирует от вмешательства в спорт, политиков, спонсоров, букмекеров и гос.корпораций которые бездумно сорят государственными деньгами... скупают готовых игроков, из других клубов, иностранцев которые едут за контрактом... нет чтобы развивать молодежь... поколение стареет, ну уйдут или сдуются через пару сезонов нынешние звездульки, а на смену кто придет? Ну продавит национальное достояние отмену лимита, а в сборную кто пойдет? Ну будет один клуб пожизненно чемпионом страны, а в Европе пусто... т.к. там эти методы не работают...

0
HG2017
16 Мая 2021, 18:36

ещё и безстадионный

1
ингерман
16 Мая 2021, 18:11

ай.. скандалище еще тот! ротору надо подавать протест.. 39 градусов на солнце.. это и при 25 в тени запростяк может быть.. надо провести скоротечный турнирчег среди 3-х команд - ротор-уфа-арсенал.. )))

0
HG2017
16 Мая 2021, 18:37

Тока на поле теней нет.

0
kalibr
16 Мая 2021, 18:04

Клоунада!!! Играли, зная резы! С градусником тоже цирк, на тот момент в Уфе было не больше 35 градусов.

1
wertygaz
16 Мая 2021, 19:00

Градусник же показали, ты чё глазам своим не веришь... к лиге вопросы, сделайте матчи в 19-00 и все будет ровно...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
16.05.2021 Ростов - Краснодар. Обзор матча (без коммент.)
16.05.2021 Ростов - Краснодар. Обзор матча (без коммент.)
1 0
16.05.2021 Тамбов - Зенит. Обзор матча (без коммент.)
16.05.2021 Тамбов - Зенит. Обзор матча (без коммент.)
1 0
Химки - Сочи. Лучшие моменты.
Химки - Сочи. Лучшие моменты.
1 0
16.05.2021 Ростов - Краснодар. Обзор матча
16.05.2021 Ростов - Краснодар. Обзор матча
1 0
16.05.2021 Тамбов - Зенит. Обзор матча
16.05.2021 Тамбов - Зенит. Обзор матча
1 4
16.05.2021 Ахмат - Спартак. Обзор матча
16.05.2021 Ахмат - Спартак. Обзор матча
1 2
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей