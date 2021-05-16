Сезон РПЛ – всё: «Уфа» переиграла тульский «Арсенал», отправив «Ротор» в ФНЛ

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16 Мая 2021, 17:57,
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В рамках 30-го тура чемпионата России «Уфа» принимала тульский «Арсенал».
|Уфа
|2:1
|Арсенал Тула
|(1:0) Иванов Олег 7'
|33' Кангва Эванс (1:1)
|(2:1) Беляев Максим 43'
Не только наверху турнирной таблицы РПЛ жила интрига. Такая же слабенькая, но теплилась она и в подвале, ведь неизвестен был ещё второй неудачник сезона. Тот, кто вместе с развалившимся «Тамбовом» напрямую покинет РПЛ и не получит шанса оправдаться в стыках. Явным фаворитом в этой борьбе выглядела «Уфа». Команда Стукалова на один балл опережала «Ротор», ещё и календарь имела благоприятный.
Уфимским футболистам нужно было всего лишь сыграть не хуже «Ротора», гостившего в Казани. «Рубин» Леонида Слуцкого отыгрался в самой концовке матча и подарил возможность «Уфе» с тульским «Арсеналом» скатать «нужную» ничью. Ведь команда Алексея Стукалова с «канонирами» делила зону стыковых матчей (которых в итоге не будет) до начала 30-го тура. Так всё осталось и после его завершения.
Матч в Уфе начался с «опозданием» из-за жары, команды завершали сезон, когда все остальные уже отдыхали. Конечно, такие условия ставили их в неравное положение с «Ротором». Победа «Уфы» или ничья оставляла соперников в РПЛ, о чём они знали заранее. Хозяева, конечно же, начали матч активно и быстро счёт открыли. Олег Иванов мягко подрезал мяч в сетку после подачи со штрафного от Морица Бауэра – 1:0. Результат, который устраивал всех. Кроме «Ротора».
«Арсенал», правда, не захотел проигрывать безвольно и провёл серию хороших атак. Но в дуэли Беленов – Луценко голкипер всё время оказывался победителем. То Александр парирует удар в ближний угол с близкой дистанции, то отразит удар в упор метров с пяти. И это ещё Эванс Кангва расстреливал голкипера из центра штрафной площади. Хозяева допускали ляпы в обороне, но вернуть инициативу не могли. Только сейвы Беленова долгое время сохраняли победный счёт для «Уфы».
Однако по истечении получаса игры счёт всё-таки сравнялся. Это Эванс Кангва исправился за свой промах, в самый уголок пробив головой после прекрасно кросса Александра Ломовицкого – 1:1.
Перед самым перерывом «Уфа» вновь вышла вперёд, но собиралась башкирская команда покидать РПЛ. Правда, помощь пришла от Тулы. Мориц Бауэр вновь выполнил результативную передачу со стандарта (углового), а Максим Беляев неуклюже подставился, срезав мяч в собственные ворота – 2:1.
Во втором тайме Бауэр продолжил уничтожать «Арсенал». Видимо, австриец что-то сказал Григалаве, за что Гия по-хамски пнул Морица. Арбитр тут же достал красную карточку, оставив гостей в меньшинстве. В большинстве «Уфа» спокойно игру вела и должна была под конец забивать третий гол. Мрзляк заметил рывок Жамалетдинова и как рукой закинул мяч в штрафную площадь. Тимур под мяч подстроился, пробил в дальний угол, но попал в штангу.
Победила «Уфа», поднялась на 13-ю строчку, но и тульский «Арсенал» сильно не расстроился, что его подвинули на 14-е место. Обе команды остались в РПЛ даже без стыковых матчей, которые заранее были отменены.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Уфа, Арсенал Тула
ай ротору нада подавать протест на то шо его матч с рубиком также не перенесли на 16 час.. хотя я ваще за ротор даже близко не топлю.. )))
По игре ротор самый слабый так что все справедливо
Ура Уфа слава Башкирии вперёд к чемпионству в следующем сезоне выносить все эти Зениты Спартаки и прочее гумно Ура Ура Ура!!!
Да твоюж мать, опять автобус в РПЛ остался.
Ну и хорошо, пусть Зенит учится и против таких команд играть...
Лучше пусть автобус учится играть в футбол нормально. Именно из-за таких клубов в РПЛ футбол деградирует.
Нет он деградирует от вмешательства в спорт, политиков, спонсоров, букмекеров и гос.корпораций которые бездумно сорят государственными деньгами... скупают готовых игроков, из других клубов, иностранцев которые едут за контрактом... нет чтобы развивать молодежь... поколение стареет, ну уйдут или сдуются через пару сезонов нынешние звездульки, а на смену кто придет? Ну продавит национальное достояние отмену лимита, а в сборную кто пойдет? Ну будет один клуб пожизненно чемпионом страны, а в Европе пусто... т.к. там эти методы не работают...
ещё и безстадионный
ай.. скандалище еще тот! ротору надо подавать протест.. 39 градусов на солнце.. это и при 25 в тени запростяк может быть.. надо провести скоротечный турнирчег среди 3-х команд - ротор-уфа-арсенал.. )))
Тока на поле теней нет.
Клоунада!!! Играли, зная резы! С градусником тоже цирк, на тот момент в Уфе было не больше 35 градусов.
Градусник же показали, ты чё глазам своим не веришь... к лиге вопросы, сделайте матчи в 19-00 и все будет ровно...