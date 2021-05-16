«Барсы» прогрызли окно в Европу: «Сочи» тихой сапой добрался до Лиги конференций

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16 Мая 2021, 15:56,
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«Барсы» поехали в Химки с целью добиться исторической квалификации в еврокубки.
«Сочи» воспринимается уже не грозой авторитетов, а полноправным участником разборок в верхней части таблицы. Команда Владимира Федотова приучила к тому, что с ней надо считаться, практически всех – ну кроме «Зенита». Финальная точка в соискании еврокубков должна была быть поставлена черноморцами в гостевом матче с «Химками», которые сами всё-таки не смогли добраться до международной табличной зоны, несмотря на впечатляющий спурт после назначения главным тренером Игоря Черевченко.
В первом тайме игра получилась довольно равной. На шестой минуте Антон Заболотный попытал счастье дальним забросом за спину Лантратова, но не преуспел в этом деле – мимо створа. Дальше какие-то шансы возникли у сочинцев ближе к перерыву. Антон Заболотный пробил головой на подаче корнера от Нобоа и чуть-чуть не попал в левый угол. Вскоре Прохин пальнул издали, а Лантратов перевёл мяч на угловой кончиками пальцев. В целом за первый тайм команды нанесли по девять ударов, но лишь по одному из них достигли створа, голов же оказалось забито ноль.
В начале второй половины команды обменялись опасными шансами. Конате нанёс выстрел из района правого угла вратарской – Николай Заболотный был начеку. Черноморцы же ответили похожим ударом Руденко в контратаке – недалеко от створа. Впрочем, в дальнейшем команды вновь переключились на режим без моментов. У сочинцев часто получаются в гостях такие матчи, когда они не уступают соперникам по игре, но и не превосходят их настолько, чтобы победить.
Итог – 0:0, и «Сочи» отправляется в еврокубки по итогам своего второго сезона в Премьер-лиге.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Химки, Сочи, РПЛ, Чемпионат России
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