«Барсы» прогрызли окно в Европу: «Сочи» тихой сапой добрался до Лиги конференций

«Барсы» поехали в Химки с целью добиться исторической квалификации в еврокубки.

«Сочи» воспринимается уже не грозой авторитетов, а полноправным участником разборок в верхней части таблицы. Команда Владимира Федотова приучила к тому, что с ней надо считаться, практически всех – ну кроме «Зенита». Финальная точка в соискании еврокубков должна была быть поставлена черноморцами в гостевом матче с «Химками», которые сами всё-таки не смогли добраться до международной табличной зоны, несмотря на впечатляющий спурт после назначения главным тренером Игоря Черевченко.

В первом тайме игра получилась довольно равной. На шестой минуте Антон Заболотный попытал счастье дальним забросом за спину Лантратова, но не преуспел в этом деле – мимо створа. Дальше какие-то шансы возникли у сочинцев ближе к перерыву. Антон Заболотный пробил головой на подаче корнера от Нобоа и чуть-чуть не попал в левый угол. Вскоре Прохин пальнул издали, а Лантратов перевёл мяч на угловой кончиками пальцев. В целом за первый тайм команды нанесли по девять ударов, но лишь по одному из них достигли створа, голов же оказалось забито ноль.

В начале второй половины команды обменялись опасными шансами. Конате нанёс выстрел из района правого угла вратарской – Николай Заболотный был начеку. Черноморцы же ответили похожим ударом Руденко в контратаке – недалеко от створа. Впрочем, в дальнейшем команды вновь переключились на режим без моментов. У сочинцев часто получаются в гостях такие матчи, когда они не уступают соперникам по игре, но и не превосходят их настолько, чтобы победить.

Итог – 0:0, и «Сочи» отправляется в еврокубки по итогам своего второго сезона в Премьер-лиге.

Кирилл Иванцов