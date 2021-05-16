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Кержаков - претендент на должность главного тренера «Нижнего Новгорода»

16 Мая 2021, 11:45,

Бывший нападающий питерского «Зенита» и сборной России, а ныне тренер Александр Кержаков близок к подписанию контракта  с «Нижним Новгородом». 

15 мая «Томь», которой руководил Кержаков, не смогла сохранить прописку в ФНЛ, сыграв вничью с «Нижним Новгородом» со счётом 1:1. После матча Александр объявил о своём уходе. Контракт был рассчитан до конца сезона. 

Утром 16 мая журналист Илья Казаков опубликовал в своём Telegram-канале инсайд о том, что Кержаков стал одним из претендентов на пост главного тренера в «Нижний Новгород», который вышел в российскую Премьер-лигу. 

Кержаков завершил карьеру в 2017 году, тогда же поступил в Высшую школу тренеров и занял пост координатора юношеских команд «Зенита». В 2018 году Александр стал старшим тренером юношеской сборной России до 17 лет, а в сентябре 2020 - получил первый опыт главного коуча в «Томи». 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Александр Кержаков, Нижний Новгород
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