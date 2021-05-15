Итальянский журналист Брага: «В российском футболе происходит цирк и беспредел»

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отмену стыковых матчей и прямой допуск в РПЛ «Нижнего Новгорода».

- В субботу мы увидели в российском футболе цирк и беспредел. В серьёзных профессиональных лигах правила не меняются в последнем туре, однако это не относится к России. Ладно, «Алания» не получила лицензию для РПЛ, но почему тогда не пускают в стыковые матчи пятую и шестую команды? «Балтика» и «Торпедо» же получили лицензии. Считают, что нельзя давать возможность подняться клубам, занявшим относительно низкие места? Но это не мешает пропускать напрямую в РПЛ ставший третьим «Нижний Новгород».

Представьте: человек за границей смотрит таблицу ФНЛ и видит, что «Алания» близка к возвращению в Премьер-лигу. Он думает, что это круто, но во время последнего тура узнаёт, что «Алания» не получила лицензию, что сработал неспортивный принцип. Честно говоря, я ничему уже не удивлюсь в российском футболе. Я пятнадцать лет за ним слежу, и для меня не станет сюрпризом, если там вдруг решат сыграть без мячей или в формате 15 на 15.