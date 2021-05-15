«Гамбург» проявляет интерес к Тедеско

Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско, который покинет «красно-белых» по окончании текущего сезона, попал в сферу интересов очередного немецкого клуба.

По данным Bild, пригласить 35-летнего наставника хочет «Гамбург» , выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Германии. Ранее сообщалось об интересе к Тедеско со стороны гельзенкирхенского «Шальке», вылетевшего из Бундеслиги.

Доменико занимает пост главного тренера «красно-белых» с октября 2019 года. Под его руководством команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

В заключительном туре чемпионата России «Спартак» на выезде сыграет против грозненского «Ахмата».