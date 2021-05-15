У Дзюбы родился третий сын

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15 Мая 2021, 16:01,
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Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артём Дзюба в третий раз стал отцом. Жена подарила 32-летнему футболисту сына.
«Сине-бело-голубые» поздравляют Артёма Дзюбу с рождением сына! Мальчику дали имя Александр», - гласит сообщение пресс-службы клуба в телеграм-канале.
Напомним, что у Дзюбы уже есть два сына - Никита и Максим.
В нынешнем сезоне чемпионата России нападающий сыграл 26 поединков, записав на свой счет 16 забитых мячей и шесть голевых передач.
Вместе с «Зенитом» Артём досрочно выиграл золотые медали РПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Артём Дзюба