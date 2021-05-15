«Нижний Новгород» вслед за «Крыльями Советов» вышел в РПЛ, стыковых матчей не будет

Стали известны клубы, которые пробились из ФНЛ в Премьер-лигу по итогам сезона-2020/2021.

В следующем розыгрыше элитного дивизиона чемпионата России выступят победитель ФНЛ самарские «Крылья Советов» и «Нижний Новгород», финишировавший на третьей строчке.

«Оренбург», занявший вторую позицию, не сыграет в РПЛ. Комиссия РФС по лицензированию не допустила команду к участию в Премьер-лиге.

Также стало известно, что стыковых матчей за право сыграть в РПЛ не будет. Это связано с отказом в выдаче лицензии клубам ФНЛ, претендовавшим на переходные игры.

Таким образом, команды, которые займут 13 и 14 места, сохранят прописку в элитном дивизионе.