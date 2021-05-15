Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Нижний Новгород» вслед за «Крыльями Советов» вышел в РПЛ, стыковых матчей не будет

15 Мая 2021, 15:20,

Стали известны клубы, которые пробились из ФНЛ в Премьер-лигу по итогам сезона-2020/2021.

В следующем розыгрыше элитного дивизиона чемпионата России выступят победитель ФНЛ самарские «Крылья Советов» и «Нижний Новгород», финишировавший на третьей строчке.

«Оренбург», занявший вторую позицию, не сыграет в РПЛ. Комиссия РФС по лицензированию не допустила команду к участию в Премьер-лиге.

Также стало известно, что стыковых матчей за право сыграть в РПЛ не будет. Это связано с отказом в выдаче лицензии клубам ФНЛ, претендовавшим на переходные игры.

Таким образом, команды, которые займут 13 и 14 места, сохранят прописку в элитном дивизионе.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Нижний Новгород
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Zenituwka
15 Мая 2021, 16:26

Дибилизм

0
zhoomart88
15 Мая 2021, 16:13
Лучше раздайте все очки по всем клубам по 6 очков так будет правильно. Может очень нужен эти 6 очки кому то.
3
zhenyatut
15 Мая 2021, 15:57

Так нафиг такая пфл нужна? Где справедливость? Спортивный принцип?

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
Чемпионат Нидерландов. Обзор 33-го тура
Чемпионат Нидерландов. Обзор 33-го тура
1 2
Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 30-м туром
Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 30-м туром
1 1
Чемпионат Португалии. Обзор 32-го тура
Чемпионат Португалии. Обзор 32-го тура
1 1
«Третий тайм»: Даниил Лесовой. Выпуск от 13.05.2021
«Третий тайм»: Даниил Лесовой. Выпуск от 13.05.2021
1 1
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 12.05.2021
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 12.05.2021
1 1
12.05.2021 Локомотив-м - Краснодар-м. Обзор матча молодежного первенства России
12.05.2021 Локомотив-м - Краснодар-м. Обзор матча молодежного первенства России
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей